За 2 сентября 449 белгородцев заболели ковидом

Сейчас из 252-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 449 человек заболели, а выздоровели – 498.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 141 528 пациентов, выздоровели – 135 848, умерли – 2 282. Сейчас из 252-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет 18-й день подряд.

Отметим, что 1 сентября в нашем регионе заболели 463 человека, а выздоровели – 503. А 31 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 509 к 457-ми.