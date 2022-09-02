Под Белгородом автобус перевернулся после столкновения с грузовиком и ударил легковушку

Под Белгородом столкнулись грузовик, автобус и легковушка. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 2 сентября, около двух часов дня на улице Тимирязева в Шебекино произошло ДТП с участие грузовика, автобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» - мужчина 1968 года рождения - при выезде со второстепенной дороги не пропустил маршрутный «ПАЗик» под управлением водителя 1959 года рождения, возвращавшегося с ремонта без пассажиров. От удара автобус выехал на встречную полосу и перевернулся на бок, ударив при этом «Хендай Солярис» под управлением девушки 1994 года рождения.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в настоящее восстановлено, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.