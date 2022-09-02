Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на громкую музыку с Соборной площади

Глава региона поручил своему заместителю проработать вопрос по поводу шума с площади с организаторами мероприятий. Фото: с сайта администрации города Белгорода.

На прямую линию к губернатору обратилась жительница города Белгорода. Она рассказала, что ее дом прилегает к Соборной площади. По словам горожанки, доносящаяся оттуда музыка сильно мешает жильцам.

- Я понимаю, что фестивали… Но целыми днями при монтаже сцены орет музыка, просто так, в будни. В доме много пожилых и детей. Ночью тестируют - гремит, днем опять гремит. Огромная просьба включать музыку на праздниках или регламентировано. Это невозможно, помогите, - жалуется женщина.

Губернатор согласился с мнением белгородки.

- Мне немножко повезло, что я не ночую в кабинете, потому что в мою сторону как раз направлены все колонки, но тоже вздрагиваю. Согласен с тем, что организаторы всех мероприятий на площади, в других местах – в парке Победы, в парке Ленина – должны понимать, что вокруг живут люди, - отметил Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что дал поручение своему заместителю Ивану Будлову проработать этот вопрос с организаторами мероприятий.

- Абсолютно недопустимы в ночное время какие-то звуки, которые будят или пугают людей. Я свами согласен, надеюсь, что ситуацию поправим, - заверил губернатор.