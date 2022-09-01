Жителя Белгородской области осудили за распространение порнографии с детьми

Белгородца осудили за распространение детской порнографии. Фото: "КП" Архив

Как сообщает Су СК России по Белгородской области, следствие и суд установили, что 23 летний житель региона с октября 2017 по апрель 2018 года скачивал из Сети и сохранял у себя изображения порнографического характера с участием лиц, не достигших 14-летнего возраста. Молодой человек, видимо, так решил подзаработать. Он связывался с людьми в одной из соцсетей и распространял сохраненные картинки за деньги.

Всего сотрудники оперподразделения УМВД региона выявили 11 эпизодов преступной деятельности злоумышленника. Белгородца приговорили к двум годам исправительных работ с удержание 15% заработка в доход государства.