Белгородец похитил у собутыльника телефон и более 40 тысяч рублей

С помощью мобильника потерпевшего злоумышленник перевел с его счета еще 13 600 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 37-летний житель одного из сел. Мужчина сообщил, что у него похитили деньги и телефон. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Старого Оскола – знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у приятеля. После распития спиртных напитков потерпевший уснул. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый похитил найденные в доме 27 тысяч рублей и телефон. Позже с помощью мобильника потерпевшего он перевел с его счета еще 13 600 рублей.

В соответствии с ч.2, ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.