К фестивалю «Белгород в цвету» появится новый сад «Победа»

Сад разместится на площади 70 кв. метров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Авторы проекта – специалисты управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды мэрии Белгорода. В оформлении сада используются разнообразные материалы – мох, злаки, различные цветы и кустарники. В центре – берёзы и ели. Дополнят композицию камни меловой породы.

Работа отсылает к природному богатству и красоте Белгородского края. Название «Победа» символизирует непростой путь белгородцев к мирной жизни.

Проект станет участником конкурса «Сады России – время процветать» среди профессиональных ландшафтных дизайнеров. В этом году в этой номинации будет представлено 20 проектов. Большая часть садов расположится в Центральном парке имени Ленина.

Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.