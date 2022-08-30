Власти Белгорода приостановили прорисовку мурала на фасаде дома на Народном бульваре

Мэрия приостановила работы над муралом на Народном бульваре. фото: телеграм канал мэрии Белгорода.

Пресс-служба мэрии сообщила о том, что мурал на фасаде многоквартирного дома на Народном бульваре не будет. По крайней мере сейчас и в такой версии, как сделан эскиз на стене. Проблема в том, что он не сильно отличается от изначально согласованного жильцами изображения. Теперь альтернатвные варианты будут обсуждать с профсообществом и горожанами.

Напомним, проект «Муралы на многоэтажных домах» стартовал в 2020 году. Все эскизы согласовывали собственники жилья и муниципалитеты. За два года изображения появились на домах Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Шебекино и Корочи.