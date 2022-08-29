За 27 – 28 августа 44 белгородца попались на езде в пьяном виде

За 27 и 28 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 1595 нарушений ПДД на территории Белгородской области. От управления отстранены 44 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 18 ранее лишенных права управления. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в состоянии опьянения.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 145 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 241 материал.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 124 водителя. Было также выявлено 37 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 93 нарушения требований к светопропускной способности автостекол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.