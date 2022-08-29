Белгородцы сдали в фандоматы 300 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары

За тару белгородцы получают ЭкоБонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах, а также на скидку на услугу «Обращение с ТКО». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На минувшей неделе в фандомат сдали юбилейную 300-тысячную бутылку. В среднем в неделю жители сдают по 11 тысяч единиц тары. На сайте ecoplatform.ru зарегистрировались 3 608 новых пользователей. За тару белгородцы получают ЭкоБонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах, а также на скидку на услугу «Обращение с ТКО». На сегодняшний день сконвертировано почти три миллиона бонусов.

В тройке самой сдаваемой тары впервые с начала проекта появились изменения. На первом месте по-прежнему остаётся молоко белгородского производства, второе место также занимает популярный сладкий газированный напиток, а вот на третьем месте – топлёное молоко, вытеснившее газированный напиток и удерживающий свою позицию уже второй месяц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.