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Общество29 августа 2022 13:18

Белгородцы сдали в фандоматы 300 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары

Вендинговые аппараты продолжают наращивать свою популярность у жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
За тару белгородцы получают ЭкоБонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах, а также на скидку на услугу «Обращение с ТКО».

За тару белгородцы получают ЭкоБонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах, а также на скидку на услугу «Обращение с ТКО».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На минувшей неделе в фандомат сдали юбилейную 300-тысячную бутылку. В среднем в неделю жители сдают по 11 тысяч единиц тары. На сайте ecoplatform.ru зарегистрировались 3 608 новых пользователей. За тару белгородцы получают ЭкоБонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах, а также на скидку на услугу «Обращение с ТКО». На сегодняшний день сконвертировано почти три миллиона бонусов.

В тройке самой сдаваемой тары впервые с начала проекта появились изменения. На первом месте по-прежнему остаётся молоко белгородского производства, второе место также занимает популярный сладкий газированный напиток, а вот на третьем месте – топлёное молоко, вытеснившее газированный напиток и удерживающий свою позицию уже второй месяц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.