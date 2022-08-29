Белгородская область получит почти 535 млн рублей на улучшение инфраструктуры

109,4 миллиона будут потрачены на общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Средства из резервного фонда правительства РФ будут выделены на компенсацию удорожания по выполнению строительно-монтажных работ на инфраструктурных объектах. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Белгородская область получит из федерального бюджета дополнительно около 535 миллионов рублей. 98,9 млн пойдут на обновление общежития квартирного типа НИУ «БелГУ», 109,4 - на общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, 58,5 - на развитие жилищного строительства.

Также 145,7 млн направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 19 - на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях, 74,1 - на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 29 - на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры.