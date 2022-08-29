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Недвижимость29 августа 2022 6:02

Белгородская область получит почти 535 млн рублей на улучшение инфраструктуры

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Алексей СЕРГУНИН
109,4 миллиона будут потрачены на общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

109,4 миллиона будут потрачены на общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Средства из резервного фонда правительства РФ будут выделены на компенсацию удорожания по выполнению строительно-монтажных работ на инфраструктурных объектах. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Белгородская область получит из федерального бюджета дополнительно около 535 миллионов рублей. 98,9 млн пойдут на обновление общежития квартирного типа НИУ «БелГУ», 109,4 - на общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, 58,5 - на развитие жилищного строительства.

Также 145,7 млн направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 19 - на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях, 74,1 - на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 29 - на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры.