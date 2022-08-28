Вячеслав Гладков пробежал 10 километров в белгородском полумарафоне

Губернатор принял участие в забеге. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По центральным улицам Белгорода прошел Белгородский полумарафон. Его участниками стали порядка 7000 спортсменов со всей страны. Среди дистанций на выбор – 5, 10, 21,1 км, а также детский забег на 1 километр. Призовой фонд полумарафона – 1 500 000 рублей.

Губернатор Белгородской области открыл спортивный праздник и принял участие в забеге.

- Очень рад вас всех видеть! Смотрю на участников и сердце радуется! Когда на полумарафон зарегистрировалось 7000 человек, мы поняли, что сделали все правильно. Спасибо родителям за то, что приводите своих маленьких детей. Спорт - это жизнь, здоровье и будущее. Занимайтесь спортом, а мы постараемся и дальше создавать яркие спортивные мероприятия и новые спортивные объекты, — обратился к участникам полумарафона Вячеслав Гладков.

Губернаторы Калужской и Курской областей также поприветствовали белгородцев и гостей города, и пробежали по улицам областного центра. Участников забега поздравил и президент Параолимпийского комитета России Павел Рожков. В отдельном забеге для людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие звезды параолимпийского сорта - Сергей Шилов, Александр Яремчук и белгородец Андрей Кожемякин.