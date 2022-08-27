Вцепившуюся в волосы приставу белгородку направили на принудительное лечение

Злоумышленница схватила женщину-пристава за волосы и стала выкручивать ей пальцы. Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось в январе этого года в Алексеевке. По данным следствия, 39-летняя местная жительница, в отношении которой было возбуждено исполнительное производство, пришла в кабинет к женщине-приставу, схватила ее за волосы и стала выкручивать пальцы.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Однако эксперты установили, что на момент преступления женщина страдала психическим расстройством. По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, по решению суда ей назначено принудительное решение.