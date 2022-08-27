Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2022 11:21

Вцепившуюся в волосы приставу белгородку направили на принудительное лечение

Причиной стала личная неприязнь из-за возбужденного административного производства
Анастасия Лемешко
Злоумышленница схватила женщину-пристава за волосы и стала выкручивать ей пальцы.

Злоумышленница схватила женщину-пристава за волосы и стала выкручивать ей пальцы.

Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось в январе этого года в Алексеевке. По данным следствия, 39-летняя местная жительница, в отношении которой было возбуждено исполнительное производство, пришла в кабинет к женщине-приставу, схватила ее за волосы и стала выкручивать пальцы.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Однако эксперты установили, что на момент преступления женщина страдала психическим расстройством. По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, по решению суда ей назначено принудительное решение.