На Волчанской улице в Белгороде ДТП – образовалась пробка

Авария произошла на мосту в районе «Волны». фото: со страницы УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 25 августа, около десяти часов утра на улице Волчанская в городе Белгороде, на мосту в районе «Волны», случилось дорожно-транспортное происшествие. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, столкнулись грузовой автомобиль и «Ауди».

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. По информации очевидцев, одну из полос перекрыли для движения. Образовалась пробка. Водителям сейчас лучше объехать этот участок дороги.