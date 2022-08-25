В Белгородской области 38 пешеходных переходов привели в соответствие со стандартом

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году по дорожному нацпроекту на территории Белгородской области в нормативное состояние приведено 99 объектов общей протяженностью 140 км. Большое внимание специалисты уделили мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили в минтрансе региона, во время ремонта дорог в соответствии с национальным стандартом было обустроено 38 пешеходных переходов. Дорожники нанесли разметку, установили знаки и другие технические средства организации дорожного движения.

Всего на объектах нацпроекта смонтировано 5,4 км барьерных и 1 км пешеходных ограждений, 14 комплектов искусственных неровностей, 106 сигнальных столбиков, 2,2 тысячи дорожных знаков, обустроено 24 км тротуаров и 1,5 км наружного освещения.