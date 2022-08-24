Под Белгородом автослесарь на машине клиента пробил живую изгородь и заехал на клумбу

Автовладелец по достоинству оценил работу автослесаря. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

22 августа в красногвардейский отдел полиции поступило сообщение о ДТП на улице Фестивальная в городе Бирюче. «Тойота» пробила живую изгородь возле частного дома и залетела на клумбу. Водитель с места аварии скрылся.

Полицейские быстро установили автовладельца, но выяснилось, что за рулем был не он. Хозяин иномарки рассказал инспекторам ДПС, что накануне оставил свою машину на ремонт автослесарю. Оперативники вскоре нашли подозреваемого и задержали. По предварительным данным, мастер решил съездить на машине клиента по делам, но не справился с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении автослесаря возбуждено уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а пока мужчина отбывает десять суток административного ареста за оставление места ДТП.