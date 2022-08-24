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Общество24 августа 2022 10:11

В Белгороде за неделю планируют провести ремонт стометровки

На время работ участок дороги будет перекрыт
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде отремонтируют стометровку.

В Белгороде отремонтируют стометровку.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде приступят к ремонту правой стороны участка дороги от Соборной площади до проспекта Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Ремонтные работы начнут уже сегодня и завершат 1 сентября. Дорожники уберут ямы, трещины и колейность на участке протяженностью 430 метров. Рабочим предстоит убрать старое покрытие и уложить два слоя нового прочного асфальта. Также они отремонтируют ливневку и нанесут разметку.

Из-за ремонта на участке будет перекрыто движение транспорта. Администрация приносит извинения за временные неудобства и просит искать заранее пути объезда.