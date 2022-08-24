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Общество24 августа 2022 8:14

Губернатор Белгородской области сообщил о рекордном урожае

Уже убрали больше трех миллионов тонн зерновых культур
Анастасия Лемешко
В Белгородской области уже убрали 80 процентов зерновых.

В Белгородской области уже убрали 80 процентов зерновых.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгородской области полным ходом идет уборочная страда. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, урожай в этом году рекордный. В регионе уже убрали больше трех миллионов тонн зерновых культур, что составляет восемьдесят процентов от общих посевных площадей.

- Не хочу сглазить, но все идёт в плановом режиме, - отметил глава региона. - Надеюсь, что наши сельхозпроизводители, наши аграрии будут рады такому урожаю и наш вклад в программу продовольственной безопасности будет более существенным, чем всегда.