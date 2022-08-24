Губернатор Белгородской области сообщил о рекордном урожае

В Белгородской области уже убрали 80 процентов зерновых. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгородской области полным ходом идет уборочная страда. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, урожай в этом году рекордный. В регионе уже убрали больше трех миллионов тонн зерновых культур, что составляет восемьдесят процентов от общих посевных площадей.

- Не хочу сглазить, но все идёт в плановом режиме, - отметил глава региона. - Надеюсь, что наши сельхозпроизводители, наши аграрии будут рады такому урожаю и наш вклад в программу продовольственной безопасности будет более существенным, чем всегда.