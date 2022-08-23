Белгородские оперативники вместе с сотрудниками МВД России раскрыли серию мошенничеств на 30 миллионов рублей

По данным полиции, география деятельности аферистов охватывала всю страну. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В Московской области белгородские полицейские вместе с коллегами из МВД России задержали подозреваемых в серии мошенничеств. Суть аферы заключалась в том, что преступники звонили жертвам под видом юристов и сотрудников правоохранительных органов. Они сообщали о якобы полагающейся крупной компенсации за когда-то приобретенные БАДы. Для ее получения требовалось уплатить «налог». Надеясь получить выплату, доверчивые люди перечисляли мошенникам деньги.

- География криминальной деятельности охватывала почти всю страну. Суммы переводов составляли от 30 тысяч до двух миллионов рублей. По данным оперативников, на счету фигурантов более 100 эпизодов, а общая сумма похищенных у граждан средств превышает 30 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организаторы криминальной схемы скрываются в странах ближнего зарубежья. Там же располагаются и кол-центры, откуда поступали звонки.

Всего оперативниками были задержаны четыре человека. В их задачи входило обналичивание денег и распределение криминального дохода между подельниками. Расследованием серии мошенничеств занимается УМВД России по Белгородской области. Трех фигурантов взяли под стражу, один находится под подпиской о невыезде.