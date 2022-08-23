Губернатор Белгородской области проведет большой прямой эфир в социальных сетях

Вячеслав Гладков в течение часа будет отвечать на вопросы белгородцев. фото с сайта губернатора и правительства области.

25 августа в семь часов вечера губернатор Белгородской области планирует провести большой прямой эфир в трех социальных сетях. Как отметил сам Вячеслав Гладков, последний раз в таком формате он общался с подписчиками пять месяцев назад – 18 марта.

В течение часа глава региона постарается ответить на максимальное количество вопросов. В связи с этим ежедневных коротких прямых линий с губернатором в ближайшие дни не будет.

- Как задать вопрос для эфира? Напишите его в комментариях под сегодняшним утренним постом в ВКонтакте или в Одноклассниках, в Телеграме это можно сделать через чат-бот @VoprosGladkovuBot или задавайте их непосредственно в прямом эфире, - сообщил в Вячеслав Гладков.