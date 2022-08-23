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Общество23 августа 2022 7:14

Белгородцы, участвующие в СВО, могут сохранить рабочие места

Региональное правительство выпустило соответствующий документ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Участники СВО смогут сохранить рабочие места.

Участники СВО смогут сохранить рабочие места.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сайте правительства Белгородской области появилось постановление, согласно которому предприятиям региона рекомендовано сохранять рабочие места участников спецоперации. Имеются в виду граждане, решившие стать участниками спецоперации, пойдя на службу по контракту. Срок сохранения места за такими работниками от трех месяцев до года.

В документе также говорится, что это обязательство закрепят в соглашениях областной трехсторонней комиссии, а также в локальных актах организаций области. Но если сотрудник подаст заявление на увольнение по собственному желанию, но место за ним, соответственно, не будут сохранять.