В районе остановки на улице Буденного в Белгороде произошла поножовщина из-за женщины

Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

В минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о скоплении полицейских автомобилей на улице Буденного в Белгороде. Как позже выяснилось, там произошло серьезное преступление - пострадавший чудом выжил.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, днем 20 августа в первый отдел полиции обратились очевидцы происшествия. Они обнаружили мужчину, который лежал на земле в крови.

Выехавшая следственно-оперативная группа установила, что пострадавшим является 42-летний житель Волоконовского района. Оперативникам вскоре удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 30-летний белгородец уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Полицейские задержали его на одной из улиц города.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, мужчине уже предъявили обвинение в покушении на убийство. По версии следствия, он приехал к дому, где жил его 42-летний оппонент, чтобы поговорить с ним об общей знакомой. Местом встречи стала остановка общественного транспорта. Беседа проходила на повышенных тонах. В ходе конфликта 30-летний мужчина достал нож и ударил им оппонента в шею. Довести задуманное до конца он не смог. Очевидцы вызвали скорую помощь. В пресс-службе регионального СК также добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.