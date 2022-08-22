Белгородца подозревают в попытке украсть из магазина женские фуфайки и ночную сорочку

Белгородец хотел подарить возлюбленной украденные вещи.

Преступление с налетом романтики произошло в одном из торговых центров в Белгородском районе. В полицию обратились сотрудники магазина, которые сообщили, что мужчина пытался похитить женскую одежду.

По предварительным данным, 33-летний житель Белгорода намеревался вынести в рюкзаке четыре женские фуфайки и ночную сорочку. Как он уверяет, хотел сделать подарок возлюбленной.

Прибывшие полицейские задержали романтика и оценили его поступок с точки зрения Уголовного кодекса. Ему инкриминируют покушение на кражу.