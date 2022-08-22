В белгородские вузы планируют поступить 630 абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины

Всего в белгородские вузы подали заявления больше 35,5 тысяч человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На поступление в белгородские вузы уже подали заявления больше 35,5 тысяч человек. В среднем на место претендуют почти пять абитуриентов.

Как рассказал на оперативном совещании министр образования Белгородской области Андрей Милехин, приемная кампания продолжается. Высшее образование в регионе планируют получить 630 абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины. Их заявления находятся на согласовании в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В понедельник, 22 февраля, уполномоченный по правам человека в России сообщила в своем телеграм-канале, что с конца февраля в страну прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и Украины.

- Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование, - отметила Татьяна Москалькова.