Под Белгородом во время пожара в частном доме погиб мужчина

Пожарные на руках вынесли пострадавшего из охваченного огнем дома, однако спасти его не удалось. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Пожар произошел поздно вечером 19 августа в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Сообщение о происшествии в частном секторе на улице Чапаева поступило в службу спасения в 21 час 25 минут. На место сразу же выехали дежурные караулы. На помощь также пришли добровольцы.

- Из охваченного огнем здания пожарные вынесли на руках мужчину 1988 года рождения, однако спасти его не удалось – он скончался в карете скорой помощи, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.

Предполагаемая причина происшествия – неосторожность при курении.