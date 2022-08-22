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Общество22 августа 2022 9:07

Работа белгородского аэропорта будет ограничена еще минимум до 29 августа

Полеты в 11 городах были приостановлены с 24 февраля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский аэропорт будет закрыт до 29 августа.

Белгородский аэропорт будет закрыт до 29 августа.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщили в Росавиации, режим временного ограничения на работу аэропорта в Белгороде продлен как минимум до 3:45 (по московскому времени) 29 августа 2022 года. Приостановка полетов распространяется в 11 городах юга страны: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, воздушное сообщение закрыто с 24 февраля после начала специальной военной операции. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.