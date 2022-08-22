Работа белгородского аэропорта будет ограничена еще минимум до 29 августа

Белгородский аэропорт будет закрыт до 29 августа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщили в Росавиации, режим временного ограничения на работу аэропорта в Белгороде продлен как минимум до 3:45 (по московскому времени) 29 августа 2022 года. Приостановка полетов распространяется в 11 городах юга страны: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, воздушное сообщение закрыто с 24 февраля после начала специальной военной операции. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.