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Происшествия22 августа 2022 7:13

У белгородца на глазах угнали автомобиль

Машину вскоре обнаружили перевернувшейся в кювете
Анастасия Лемешко
Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Инцидент произошел в Прохоровском районе. В полицию обратился мужчина, занимающийся частным извозом, и сообщил, что у него на глазах угнали машину.

По предварительной информации, водитель «Рено» согласился подвезти компанию из четырех местных жителей. По прибытию он вышел из авто вместе с тремя пассажирами. Один из оставшихся в салоне подозвал тем временем приятеля и предложил прокатиться. Тот с радостью согласился и сел за руль. Проехав немного, водитель и пассажир поменялись местами. Поездка получилась непродолжительной. Парни не справились с управлением, перевернулись и разбежались. Вскоре их задержали. Ими оказались двое местных жителей 2002 года рождения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что возбуждено уголовное дело об угоне, совершенном группой лиц. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.