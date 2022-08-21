В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 349 человек

Вторые сутки в Белгородской области количество заболевших коронавирусом превышает 300 человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Количество заболевших COVID-19 с каждым днем растет. Согласно данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, за сутки заболели 349 жителей региона. С болезнью справились 184 человека. По данным на 21 августа 135 пациентов госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 135 410 заразившихся COVID-19. Удалось справиться с вирусом 130 893 белгородцам. Количество умерших от коронавируса – 2 282 человека.