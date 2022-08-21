В северной части Белгорода произошло аварийное отключение света

проблемы с электричеством энергетики обещают устранить к 16:00.

21 августа в северной части Белгорода пропало электричество. Об этом появилась информация в соцсетях от посетителей «Мега Гринна» и жителей близлежащих с ТРЦ домов.

Как сообщили в «Белгородэнерго», отключение электроэнергии связано с повреждением двух секций шин на распределительном пункте 47. От него, в частности, запитаны ТРЦ «МегаГринн», онкологическая больница и дома в районе «Гриневки». Энергетики в течение часа запитали больницу с помощью двух передвижных источников электроснабжения, электроэнергия в реанимацию подана от дизель-генератора лечебного заведения автоматически в течение нескольких секунд. В ближайший час для питания поликлиники и хирургического отделения прибудут еще два РИСЭ.

После обследования поврежденного оборудования энергетики сразу же приступили к ремонту. На месте работают 5 бригад в составе 15 человек, оснащенных необходимыми материалами и оборудованием. К 16:00 электроснабжение больницы, торгового центра и жилых зданий будет восстановлено в полном объеме по обычной схеме. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства.