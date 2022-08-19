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Общество19 августа 2022 16:06

Жители и гости Белгорода могут отправиться бесплатно на автобусную экскурсию по городу

Они смогут посетить популярные и исторические места
Анастасия Лемешко
Белгородцев приглашают на экскурсии по городу.

Белгородцев приглашают на экскурсии по городу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде ко Дню основания города – 11 сентября 1596 года – запустили бесплатные обзорные экскурсии. Это двухчасовой автобусный тур по главным достопримечательностям. Участники увидят достопримечательности областного центра, посетят популярные у жителей областного центра места и исторические районы.

Экскурсии будут проводиться 20 и 27 августа, а также 3, 10 и 11 сентября. Для участия необходимо заранее записаться по номеру: 8-951-131-00-01.

- Участникам расскажут об истории города, его развитии и становлении на примере главных улиц и проспектов, архитектурных особенностей, сравнят исторический и современный облик Белгорода, - сообщает управление по туризму области.