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Общество19 августа 2022 14:18

В Белгороде ребенок попросил спасателей помочь бездомному коту

Пожарные помогли четвероногому спуститься с дерева
Анастасия Лемешко
Решив поближе пообщаться с птичками, четвероногий потерпел неудачу и не смог сам спуститься с дерева. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Решив поближе пообщаться с птичками, четвероногий потерпел неудачу и не смог сам спуститься с дерева. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Днем 18 августа в службу спасения позвонил ребенок. Он рассказал, что на Бульваре Юности в Белгороде попал в беду бездомный кот. Местный Матроскин застрял на дереве и жалобно мяукал. Игравшие во дворе дети сначала обратились за помощью к родителям, но и у взрослых не получилось убедить четвероного самостоятельно спуститься на землю.

Спасатели откликнулись на детскую просьбу. Приехав на место, пожарные с помощью автолестницы спустили дворового любимца на землю.

- Довольные работой спасателей дети приняли кота из рук огнеборцев и поблагодарили их за помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.