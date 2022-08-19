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Общество19 августа 2022 10:16

Белгородца насторожили люди, которые фотографируют остановки

Мужчина поинтересовался у губернатора, стоит ли о них сообщать в полицию
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков еще раз напомнил белгородцам, что обо всем подозрительном надо сообщать в полицию или администрацию. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Вячеслав Гладков еще раз напомнил белгородцам, что обо всем подозрительном надо сообщать в полицию или администрацию. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородец рассказал Вячеславу Гладкову, что уже не раз замечал в городе людей, фотографирующих остановки общественного транспорта. Мужчина поинтересовался, нужно ли звонить в полицию и сообщать о них. Ведь в регионе продолжает действовать «жёлтый уровень опасности».

- Очень правильный вопрос. Отвечаю – звонить! Ничего страшного, если эта тревога будет ложной. Правоохранительные органы все ждут вашей информации. Если видите, что кто-то ведет себя подозрительно, фотографируйте, звоните по телефону «112», обращайтесь в ближайшее отделение полиции, администрации. Всю информацию принимаем. Мы должны понимать, что бдительность каждого из нас – это залог безопасности людей, которые проживают на территории области, - ответил Вячеслав Гладков.