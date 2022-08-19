Белгородка попросила губернатора организовать продленку вместо школы полного дня

Глава региона отметил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли его родители. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

18 августа во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков озвучил просьбу местной жительницы вместо школы полного дня организовать продленку.

- Искренне считаю, что та система, которая сейчас есть в Белгородской области, очень правильная. Система, которая мало где сохранилась и позитивно воспринимается большим числом населения, - отметил Вячеслав Гладков.

Вместе с тем глава региона сообщил, что уже дал поручения министру образования области Андрею Милёхину обсудить с родителями предложение о продленке.

- Конечно, до 1 сентября никаких изменений не будет. Дальше уже на решение родителей, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам окончательное решение будет зависеть от того поддержат предложение родители или нет. В любом случае оно будет рассмотрено.