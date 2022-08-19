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Общество19 августа 2022 9:16

Белгородка попросила губернатора организовать продленку вместо школы полного дня

Вячеслав Гладков пообещал, что предложение рассмотрят
Анастасия Лемешко
Глава региона отметил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли его родители. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Глава региона отметил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли его родители. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

18 августа во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков озвучил просьбу местной жительницы вместо школы полного дня организовать продленку.

- Искренне считаю, что та система, которая сейчас есть в Белгородской области, очень правильная. Система, которая мало где сохранилась и позитивно воспринимается большим числом населения, - отметил Вячеслав Гладков.

Вместе с тем глава региона сообщил, что уже дал поручения министру образования области Андрею Милёхину обсудить с родителями предложение о продленке.

- Конечно, до 1 сентября никаких изменений не будет. Дальше уже на решение родителей, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам окончательное решение будет зависеть от того поддержат предложение родители или нет. В любом случае оно будет рассмотрено.