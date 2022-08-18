При столкновении двух иномарок на Михшоссе в Белгороде пострадал подросток

В ДТП на Михайловском шоссе в Белгороде пострадали три человека. фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 18 августа, во втором часу дня на Михайловском шоссе в Белгороде произошло ДТП. Столкнулись две иномарки - «Митсубиси Лансер» под управлением мужчины 1998 года рождения и «Хендай» под управлением женщины 1988 года рождения. Полицейские еще выясняют все обстоятельства и причины аварии. Предварительно, на встречную полосу выехал водитель «Митсубиси». Без пострадавших не обошлось.

- Оба водителя, а также 13-летний пассажир автомобиля «Хендай» получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.