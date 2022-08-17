Белгородскую школьницу наградили в Минстрое России

Школьница из Белгорода задала самый оригинальный вопрос строителям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Шестиклассница из Белгородского района Софья Ерофеева сумела задать самый оригинальный вопрос на конкурсе «Спроси строителя», который проводился Общественным советом при Минстрое РФ. Из разных уголков страны поступило более 1200 вопросов. Награды победителям и призерам вручил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Софья спросила, как 3D-принтер может помочь в строительстве и какие 3D-технологии применяются в современном строительстве. учится в разуменской школе №4 «Вектор успеха» в 6-г классе. В свободное время она занимается в кружках робототехники на базе своей школы и в Новосадовской поселенческой библиотеке, где активно изучает 3D-печать и 3D-принтер.

На видео-вопрос белгородки ответил президент НОТИМ, руководитель комиссии по цифровизации общественного совета Михаил Викторов. По его словам, еще в 2016 году в ОАЭ построено первое в мире офисное здание, напечатанное на 3D-принтере. А сегодня на принтере создаются части домов, которые можно собирать, как конструктор.

Как сообщили в минстрое региона, по итогам церемонии победителям конкурса «Спроси строителя» предложили войти в состав Детского совета при Минстрое России.