Под Белгородом в ДТП погиб мотоциклист

По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не пропустил мотоцикл. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в половине шестого вечера 16 августа в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, на 33-м километре дороги «Белгород – Грайворон – Козинка», в районе села Кустовое, семидесятилетний водитель автомобиля «Рено Логан» при выполнении разворота не пропустил мотоцикл «Райсер» под управлением 49-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области, он скончался в автомобиле скорой помощи.