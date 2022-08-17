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Происшествия17 августа 2022 11:39

Под Белгородом в ДТП погиб мотоциклист

От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи
Анастасия Лемешко
По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не пропустил мотоцикл. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не пропустил мотоцикл. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в половине шестого вечера 16 августа в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, на 33-м километре дороги «Белгород – Грайворон – Козинка», в районе села Кустовое, семидесятилетний водитель автомобиля «Рено Логан» при выполнении разворота не пропустил мотоцикл «Райсер» под управлением 49-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области, он скончался в автомобиле скорой помощи.