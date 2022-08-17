Белгородцы выиграли полуторамиллионный грант на фестивале в Крыму

Белгородцы выиграли грант на проведение фестиваля культурных людей. Фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Команда из Белгородской области выиграла грант в 1,5 миллиона на фестивале «Таврида. АРТ». Деньги пойдут на организацию фестиваля культурных людей «Лампа». Об этом у себя в соцсетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Победный проект представила команда культурного центра «Октябрь» - Дмитрий Алдаев и Кристина Шевцова. Всего в конкурсе участвовало 60 работ. Основная задача фестиваля «Лампа» - развитие креативных индустрий. Как отметил у себя в соцсети мэр Антон Иванов, мероприятие обещает быть необычным. И первый фестиваль в планах провести уже в августе следующего года. Ориентировочно это мероприятие будет длиться два дня, с обширной образовательной программой и интересными спикерами для творческой молодежи Белгорода.

Вячеслав Гладков пообещал со стороны региона увеличить поддержку в реализации фестиваля.