В Белгороде мужчина вонзил в плечо знакомому вилку и ударил его ножом в живот

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Во второй отдел полиции 14 августа поступило сообщение о происшествии в одном из частных секторов Белгорода. Во время конфликта мужчина получил ножевое ранение. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний хозяин дома.

По предварительным данным, накануне он выпивал в компании двоих приятелей и сожительницы. Один из гостей покинул застолье, но позже вернулся и вошел в комнату, где спали хозяин и его сожительница. Подозреваемого возмутило некорректное поведение гостя по отношению к женщине. Во время завязавшегося конфликта он вонзил в плечо оппоненту вилку, а затем ударил его ножом в живот. Скорую и полицию вызвал очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.