В Белгороде участник парада 1941 года отметил столетний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Захаров принимает поздравления со столетним юбилеем. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгороде 16 августа чествовали ветерана Великой Отечественной войны Александра Захарова. Фронтовику исполнилось сто лет. Он является участником легендарного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Прямиком оттуда Александр Семёнович отправился на фронт. В составе Погранвойск оборонял Кавказ. Победу встретил в Литве. Награжден Орденом Отечественной войны I степени.

В торжественном мероприятии, посвященном юбиляру, принял участие мэр города. Антон Иванов выразил фронтовику слова благодарности и передал ему поздравления от президента страны и всех белгородцев.