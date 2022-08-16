Белгородские росгвардейцы за неделю изъяли 98 патронов и 22 единицы гражданского оружия

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

По итогам проверок сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии региона в течение недели вывили 38 административных правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Росгвардецы изъяли у белгородцев 22 единицы гражданского оружия и98 патронов различного калибра.

Заместитель начальника ЦЛРР регионального Управления Росгвардии подполковник полиции Сергей Несмачный напомнил о том, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства не позднее чем за месяц до окончания срока действия разрешения, но не ранее чем за 6 месяцев.

Напомним, заявления можно подать онлайн на портале госуслуг. При подаче электронного заявления госпошлина оплачивается со скидкой 30%.