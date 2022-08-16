В Белгородской области чуть не утонула девочка-подросток

В Белгородской области удалось избежать трагедии на воде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Происшествие случилось вчера, 15 августа, на оборудованном пляже в Старом Осколе. Две девочки купались в воде, одна из них оступилась и оказалась на глубине. 15-летний подросток от испуга начала тонуть. Ее подруга стала звать на помощь.

К счастью, на берегу дежурил сотрудник поисково-спасательной службы Ярослав Винников. Он моментально бросился вытаскивать из воды тонувшую девочку. Спасатель проверил ее состояние, вызвал медиков и передал пострадавшую девочку родителям. Как сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области, подростка госпитализировали. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.