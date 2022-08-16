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Здоровье16 августа 2022 12:34

В Белгородской области за сутки выявили больше 200 случаев заражения коронавирусом

Госпитализированы 108 белгородцев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки в регионе выявлено больше 200 заболевших коронавирусом.

За сутки в регионе выявлено больше 200 заболевших коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом снова развивается не в лучшую сторону. Согласно данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 201 случай заболевания COVID-19. По состоянию на 16 августа еще 75 человек выздоровели. Госпитализированы 108 заболевших, один из них находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 002 пациента, выздоровели – 130 198, умерли – 2 282.

Напомним, в областном центре можно пройти вакцинацию в городских поликлиниках. Кроме того, на территории региона работают мобильные бригады, которые отправляются в отдаленные села районов и округов.