В Белгородской области спасатели помогли двум мужчинам, упавшим в ямы

За сутки двое мужчин провалились в технологические ямы. Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС России региона дважды выезжали на помощь людям, упавшим в технологические ямы. Первое происшествие случилось в селе Истобное Губкинского городского округа на территории зернового тока. 32-летний мужчина упал в яму глубиной порядка 7 метров.

По предварительным данным, пострадавший выполнял производственные работы. Его коллеги сразу же позвонили в Службу спасения. Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчина получил серьезные травмы. При помощи спецоборудования его с особой осторожностью подняли со дна ямы и передали бригаде скорой помощи.

Еще один мужчина упал в яму в селе Погореловка Корочанского района. Пострадавший оступился и провалился в выгребной котлован глубиной более двух метров. Яма оказалась наполовину заполненной. Кроме того, 59-летнего мужчину придавило осыпавшимся грунтом, что не позволило ему выбраться самостоятельно. Спасателей вызвала очевидица произошедшего. Прибыв на место, они спустились к пострадавшему, расчистили осыпавшийся грунт и затем на руках подняли его на поверхность. Мужчина отделался легким испугом, помощь медиков ему не понадобилась.