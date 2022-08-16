Мошенник под видом сотрудника банка похитил у белгородца полтора миллиона рублей

Полиция в очередной раз просит белгородцев никуда не переводить деньги по телефонному требованию. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На выходных в полицию Старого Оскола обратился 27-летний парень. Он сообщил, что стал жертвой мошенничества. Аферисты позвонили ему под видом сотрудников банка и сообщили, что с его счёта кто-то пытается снять деньги. Преступники обещали помочь предотвратить попытку несанкционированного доступа. Для этого старооскольца попросили самостоятельно взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Доверившись незнакомцам, житель региона перечислил им больше полутора миллиона рублей и только потом понял, что его обманули. В пресс-службе УМВД области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают белгородцам, что мошенники могут представляться не только банковскими работниками, но и сотрудниками правоохранительных органов и предлагать поучаствовать в разоблачении криминальной схемы. Аферисты научились с помощью специальной программы дублировать номера телефонов организаций и учреждений. Для убедительности они также присылают поддельные документы. Жертву просят не обращаться в банк для консультации, не звонить в полицию и не советоваться с родственниками. Самый надежный способ защититься от мошенников – ни под каким предлогом не переводить деньги по телефонному требованию. Если есть сомнения в сохранности сбережений, придите в банк сами или позвоните по номеру, указанному на обратной стороне карты.