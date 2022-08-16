Белгородец выразил недовольство по поводу восстановления разрушенных домов

Губернатор Белгородской области пообещал лично проверить ход восстановительных работ в селе Козычево. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

На прямую линию «10 вопросов губернатору» обратился житель Яковлевского городского округа. Он недоволен качеством работ по восстановлению домов. Помочь разобраться в ситуации мужчина попросил главу региона Вячеслава Гладкова.

- В Козычево полный беспредел по восстановлению разрушенных домовладений. Делать никто ничего не хочет. Люди уже устали жаловаться на то, что очень плохо выполнены работы по строительству и ремонту поврежденных домов. Ездят туда чуть ли не каждый день за тридцать километров, чтобы проверить, как идет процесс восстановления - а это бензин, нервы… Рабочие не знаю, как и что делать. Просим вас, Вячеслав Владимирович, помогите разобраться со всем этим, - обратился к главе региона мужчина.

Губернатор заверил его, что лично проверит ход работ.

- Только что разговаривал с главой Яковлевского городского округа. У меня информация, что сложная ситуация только по вашему домовладению. Поручение главе дал, на следующей неделе обязательно заеду сам посмотрю. Не переживайте. Все вопросы, конечно, мы постараемся решить, но, сразу хочу сказать, что в рамках тех решений, которые мы принимали – восстанавливаем то, что разрушено, - прокомментировал Вячеслав Гладков.