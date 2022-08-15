В Белгородской области запустили доставку льготных лекарств

фото: со страницы мэрии Белгорода в соцсети.

Напомним, проект стартовал в мае по инициативе губернатора Белгородской области. В нашем регионе воспользоваться услугой доставки льготных медикаментов могут более 120 тысяч человек.

Для получения федеральной или региональной льготы нужно заполнить согласие на доставку препаратов у лечащего врача. Далее медорганизация формирует в течение 5 дней персонализированный пакет препаратов и передает его на доставку курьеру.

При получении лекарств пациент должен предъявить QR-код, сгенерированный в приложении Минздрава РФ «Честный знак». Приложение можно скачать с любого смартфона. Предположительно, осенью, для тех, кто не пользуется смартфоном, заказ можно будет подтвердить обычным входящим звонком.