Белгородцы с сегодняшнего дня могут забронировать бесплатные билеты на BelgorodMusicFest

Белгород станет самой масштабной сценой в Черноземье под открытым небом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С сегодняшнего дня, 15 августа, на портале «Культурный регион» открылась бронь на бесплатные билеты предстоящего музыкального фестиваля BELGORODMUSICFEST «Борислав Струлёв и Друзья» OPEN AIR. Праздник пройдет в Белгороде с 26 по 28 августа по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В течение трех дней музыка будет звучать на Соборной площади, в парке Победы у «Ракушки» и возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Ещё одна концертная площадка будет располагаться на набережной – впервые сцену установят возле опоры ЛЭП в виде герба Белгорода.Таким образом Белгород станет самой масштабной сценой в Черноземье под открытым небом.

Подробную афише фестиваля с десятилетней историей мы публиковали здесь. В этот раз поклонников музыки ждут снова ждет много интересного. К примеру, Олег Газманов предстанет в новом амплуа и выступит вместе с симфоническим оркестром. Также подарком для публики станут концерты фортепианного трио Bel Suono, хора имени М. Е. Пятницкого, Минин-хора, уличного оркестра Tinto Brass Band. Одним из хедлайнеров станет рэпер L’One (он выступит на сцене Соборной площади 28 августа). Всего за три дня фестиваля на сцену поднимутся более 500 артистов. На улицах Белого города будут звучать опера, джаз, рок, аудиоспектакль «Голос города» и поэзия.

Фестиваль будет бесплатным, но на некоторые концерты нужно будет зарегистрироваться на портале «Культурный регион».