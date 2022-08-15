На выходных нетрезвый белгородец на велосипеде попал под колеса «Газели»

По данным полиции, пострадавший под колесами «Газели» велосипедист был нетрезвым. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

За выходные на дорогах Белгородской области произошло три ДТП с участием велосипедистов. Одна из аварий случилась в субботу, 13 августа, около трех часов дня. По данным региональной Госавтоинспекции, на 23-м километре дороги «Шебекино – Неклюдово – Алексеевка» в Корочанском районе 39-летний нетрезвый велосипедист при перестроении на встречную полосу не убедился в безопасности маневра и попал под колеса двигавшейся сзади «Газели» под управление 20-летнего парня, который в этот момент совершал обгон. Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Два других ДТП произошли в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, в половине первого дня в селе Шеино Корочанского района 25-летний водитель «десятки» допустил нарушение правил расположения транспорта на проезжей части и сбил двигавшегося в попутном направлении 12-летнего велосипедиста. Ребенок пострадал.

В семь часов вечера в Новом Осколе на улице Пионеров 45-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21083», по предварительным данным, при движении задним ходом наехала на 66-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы.