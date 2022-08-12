В Белгородской области в столкновении мотоцикла с мопедом телесные повреждения получили три человека

Оба участники ДТП не имели водительских прав. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 11 августа, в 23:30 18-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ Планета-5» без государственных регистрационных знаков, не имея права управления, ехал в сторону села Борисово. Он столкнулся с движущемся во встречном направлении по средине проезжей части дороги мопедом «Браво 15 ОСС» без государственных регистрационных знаков под управлением 29-летнего водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое состояние. В результате ДТП оба водителя и 16-летний пассажир мотоцикла получили телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгороде в столкновении «КамАЗа» и «Газели» пострадали три ребенка.