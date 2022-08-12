Со 2 по 4 сентября состоится фестиваль «Белгород в цвету»

Конкурсная программа фестиваля традиционно пройдёт по трём направлениям. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

При этом атмосфера фестиваля охватит фактически весь город. Главные городские пешеходные улицы, сады и парки будут украшены арт-объектами и цветочными композициями фестивальной программы, а в парке Ленина будут представлены конкурсные сады: их будут оценивать и зрители фестиваля, и профессиональное жюри.

Конкурсная программа фестиваля традиционно пройдёт по трём направлениям. В номинации «Городские сады» свои коллаборации представят профессионалы ландшафтного дизайна и ведущие бизнес-компании Белгородской области – застройщики, строительные организации и производители материалов. Тема этого года – «Сады России. Время процветать!».

В номинации «Приезжайте в гости к нам» будут представлены тематические сады городов и районов Белгородской области. Каждый муниципалитет готовит свою экспозицию, в которой должны отражаться локальные исторические, культурные и даже гастрономические особенности.

Отдельная конкурсная номинация отведена детям. Юные участники фестиваля представят свои фантазии на темы «От Лукоморья до Белогорья», а также тематические флористические композиции в номинации «Аленький цветочек» и «Корзинка».

- Наш фестиваль в этом году познакомит зрителей с высококлассными профессионалами ландшафтного дизайна, представляющими многие регионы России, - отметила куратор фестиваля Карина Лазарева. - Они готовят блестящие по красоте и невероятные по своей идее сады. Хочу отметить, что в этом году особенно серьёзно вырос уровень работ белгородских дизайнеров. У каждого из нас есть желание - удивить зрителей, сотворить для них настоящий праздник и показать в Белгороде самые лучшие тренды ландшафтного дизайна. Сюрпризов будет много, и ярких событий внутри фестиваля будет не меньше! Мы очень стараемся сделать наш проект запоминающимся, и, я уверена, он порадует зрителей и гостей фестиваля.