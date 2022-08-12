Белгородец оформил на соседа несколько онлайн-кредитов

В полицию Старого Оскола обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что из финансовых организаций ему стали поступать требования о возврате долга по кредитам, которые он не оформлял. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель – сосед потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник проиграл, делая ставки. Желая отыграться, он улучил момент, сфотографировал паспорт соседа и оформил на него несколько онлайн-кредитов на общую сумму 6 000 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.